Bellaria, centro ricreativo distrutto con sprangate e fumogeni

Un gruppo di circa venti persone incappucciate ha devastato il centro ricreativo A.s.d. Bellaria Monte nella notte tra sabato e domenica, armati di spranghe, fumogeni e razzi da stadio. Le immagini delle telecamere mostrano il blitz, durato circa un minuto, durante il quale i vandali hanno infranto vetrate, incendiato tavolini, danneggiato il mobilio e colpito le auto parcheggiate.

Gli investigatori sospettano si tratti di un regolamento di conti tra tifoserie rivali, poiché il centro è noto come luogo di ritrovo per la Gioventù Bellariese, ultras del Cesena. Al momento dell'attacco, nel locale erano presenti solo il barista e alcuni avventori, rimasti scioccati dalla violenza improvvisa.

Uno dei presenti è stato aggredito con bastoni mentre tentava di fuggire. I danni materiali ammontano a decine di migliaia di euro, e il centro ha già presentato denuncia ai carabinieri, che analizzeranno le immagini di videosorveglianza per identificare i responsabili. Lo choc tra i soci è palpabile, con il timore che l’associazione possa essere percepita come luogo insicuro, mentre emergono preoccupazioni per la violenza legata al mondo ultras.