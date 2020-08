Bellaria: frontale tra Bmw, un conducente scappa ma viene rintracciato in spiaggia

Lo scontro è avvenuto verso le 16,30 di giovedì, in via Sandro Pertini a Bellaria Igea Marina. In uscita da un sottopasso mare - monte, che presenta una curva cieca, due Bmw si sono scontrate frontalmente. Praticamente distrutte le due vetture, entrambe targate Italia; uno dei due conducenti è scappato. Si tratta di un ragazzo poi rintracciato in spiaggia. Sul posto il 118 e una medicalizzata per prestare le prime cure al conducente della seconda vettura. E' intervenuto l'elisoccorso di Ravenna.

Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale che ha chiuso la strada in entrambe le direzioni e raccolto le prime informazioni sulla dinamica.