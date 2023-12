Bellaria: uomo ferito alla testa dopo una lite [fotogallery]

Forse un regolamento di conti alla base di una violenta lite scoppiata in una abitazione di Bellaria Igea Marina. Un uomo, 40enne del posto, come descrive il Corriere Romagna, è stato colpito al capo da un oggetto contundente, forse una bottiglia. Ferito, ha lasciato diverse tracce di sangue che dal primo piano di una palazzina di via Adige Privata Vasini arrivano al selciato della strada, passando per le scale interne. Sul posto, oltre all'ambulanza, sono intervenuti i carabinieri per fare luce sull'accaduto. Secondo le prime informazioni, ad aggredire l'uomo sarebbero state più persone che sono subito scappate.