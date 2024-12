Beppe Grillo dentro un carro funebre decreta la morte del M5S: “Valori scomparsi”

Beppe Grillo, fondatore e garante del Movimento 5 Stelle, ha lanciato un duro attacco a Giuseppe Conte, definito ironicamente il "Mago di Oz" e mai nominato per nome. In un video pubblicato sul suo blog e su YouTube, Grillo arriva alla guida di un carro funebre e denuncia la perdita dei valori fondanti del M5S: "Vi parlo da attuale garante e custode dei grandi valori del M5S, valori che sono scomparsi in questi tre anni. I miei progetti, inviati al Mago di Oz, non sono mai stati accolti, e lui non si è mai fatto trovare".

Grillo non risparmia critiche agli iscritti e alle recenti votazioni interne, che, secondo lui, avrebbero avuto l'obiettivo di allontanarlo dal ruolo di garante e di eliminare il limite dei due mandati. "Hanno votato meno della metà degli iscritti. Vi pongo un dubbio: lo so che ho già perso, ma sono ottimista, perché il Movimento aveva una straordinaria identità", afferma, evidenziando come i valori fondativi siano stati traditi. "Casaleggio ci ha messo l'intelligenza, io il coraggio, milioni di persone il cuore. Queste tre cose hanno dato al Movimento un’identità unica".

Grillo, amareggiato, dichiara simbolicamente la "morte" del Movimento: "Il Movimento è stramorto, fatevi un altro simbolo. Questo simbolo, rappresentato da queste persone, mi dà un senso di disagio". Tuttavia, lascia uno spiraglio di speranza per il futuro: "È compostabile. L’humus che c’è dentro non è morto, e potrà dar vita a qualcosa di meraviglioso, che ci siate voi o no".

Infine, Grillo elenca una serie di proposte che, a suo dire, non sono mai state prese in considerazione dall’attuale leadership, tra cui la sfiducia costruttiva, leggi contro il cambio di casacca, riforme per semplificare le assemblee condominiali e progetti per migliorare l’efficienza. Grillo chiude il video con un appello agli iscritti per le votazioni del 5 dicembre, affermando di essere ottimista nonostante le difficoltà: "Ho capito che ho già perso, ma credo ancora nei valori che ci hanno reso unici".