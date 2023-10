Bimbo annegò a Mirabilandia, chieste sei condanne

La Procura di Ravenna ha chiesto la condanna per omicidio colposo in cooperazione per tutti e sei gli imputati per la morte di Edoardo Bassani, il bimbo di 4 anni annegato il 19 giugno 2019 in una piscina di Mirabeach, spazio acquatico all'interno del parco Mirabilandia di Ravenna. Il procuratore Daniele Barberini ha ricordato che "il minore doveva essere con un adulto, e non c'era. Si è consentito che rimanesse lì, benché fosse solo. E infine avrebbe dovuto esserci l'intervento del bagnino". Come riportato dai due quotidiani locali, il Pm ha sottolineato che in questa vicenda "la pena non ha importanza: importano le affermazioni di diritto anche come punto di riferimento".

Per i genitori del bimbo, imputati e parte civile, è stato chiesto "il minimo con tutti i benefici". Per il bagnino neomaggiorenne responsabile per quel settore, "attenuanti generiche e un anno, pena sospesa". Lo stesso per i tre imputati legati alla struttura: direttore parco, direttrice operativa e responsabile area: "tutti hanno firmato la procedura operativa" che conteneva anche le indicazioni sui minori. La sentenza è attesa entro fine mese.