"Black Lives Matter" sul lungomare. Pesaro ricorda George Floyd

Raccogliendo l'appello lanciato di '6000 Sardine" nel lungomare Nazario Sauro a Pesaro è stata dipinta con colori vividi la scritta 'Black Lives Matter', in memoria di George Floyd, l'afroamericano ucciso dalla polizia di Minneapolis lo scorso 25 maggio. "Una posizione di civiltà - scrive su facebook il sindaco Matteo Ricci - per ribadire che i razzisti non avranno mai spazio nella nostra città. Grazie in particolare a Stay Human Onlus che ha voluto fortemente questo gesto simbolico".