Bocciata proposta terzo mandato per governatori, maggioranza si spacca

Respinto l'emendamento della Lega al dl elezioni sul terzo mandato per i governatori delle regioni. In commissione Affari costituzionali, dove il provvedimento è all'esame, si sono espressi contro la proposta di modifica leghista, Fratelli d'Italia e Forza Italia sostenuti da Pd, M5s, Avs. A sostegno della Lega ha votato Italia viva. Azione non ha partecipato al voto. In tutto ci sono stati 4 voti favorevoli, 16 contrari, un astensione e un non ha partecipato.



La Lega ritira l'emendamento per il terzo mandato ai sindaci. La decisione riguarda solo i comuni con più di 15mila abitanti, mentre rimane sul tavolo la proposta di modifica per i governatori. Sulla questione il governo si è rimesso all'aula, mentre il relatore Alberto Balboni ha espresso parere contrario. "Vota il Parlamento, andiamo avanti", afferma Salvini. Via libera all'unanimità dalla commissione affari costituzionali del Senato all'emendamento sulla possibilità di votare per gli studenti fuori sede per le elezioni europee di giugno.