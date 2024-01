Bollette, Tabarelli (Nomisma Energia): "Gas +9% a gennaio per ritorno dell'Iva al 22%"

SERVIZIO_INT_TABARELLI

"Nonostante il calo del prezzo del metano a dicembre, le bollette del gas di gennaio dovrebbero aumentare dell'8%- 9% rispetto al mese precedente, a causa della fine nel 2024 dello sconto sull'Iva, che dal 5% tornerà al 22%". Così Davide Tabarelli, Presidente di Nomisma Energia, società indipendente di ricerca in campo energetico e ambientale.

"Le bollette elettriche invece - questa la sua previsione - nel secondo trimestre del 2024 potrebbero scendere del 5% rispetto al trimestre precedente, per il calo della domanda e l'aumento di produzione di nucleare e rinnovabili".



Intanto oggi, 10 gennaio, fine del mercato tutelato del gas in Italia per cinque milioni e mezzo di utenti "non vulnerabili". Dopo 25 anni, viene così completata la liberalizzazione del mercato del gas in Italia. Le tariffe erano fissate dallo stato: 3,5 milioni di utenti sono stati passati in automatico al mercato libero. La tariffa pubblica sul metano rimane soltanto per 2,5 milioni di utenti giudicati "vulnerabili", cioè poveri, malati, anziani e in zone disagiate. Ma polemiche e timori non mancano. Le associazioni dei consumatori denunciano che le offerte sul mercato libero sono più svantaggiose di quelle sul tutelato.

Nel video l'intervista a Davide Tabarelli, Presidente Nomisma Energia.