Bologna: il bentornato dell’Alma Mater a Patrick Zaki

Un momento atteso da più di tre anni. Patrick Zaki, studente dell’Università di Bologna e attivista egiziano, è tornato all’Alma Mater dopo la liberazione avvenuta nei giorni scorsi.

Ad accoglierlo al suo arrivo all’aeroporto a Malpensa il rettore dell’Università di Bologna Giovanni Molari e la professoressa che ha seguito Patrick nel corso del suo master, Rita Monticelli.

Consegnata la pergamena di laurea, conseguita a distanza durante la prigionia, il 5 luglio in Egitto: “Ora mi sento veramente bene - dichiara - ho sperato in questo giorno per molto tempo. Sono veramente felice e grato a tutti”.

“Sono stati tre anni difficili e drammatici - evidenzia il rettore dell’ateneo Giovanni Molari - ma ora è il momento della festa. Questi tre anni ci hanno insegnato quanto può essere forte la voce dell’università. Grazie a tutto il governo per averci supportato e favorito la scarcerazione di Patrick”.

“Non ho mai perso la speranza di riavere Patrick con noi - aggiunge Rita Monticelli - ci tengo a ringraziare anche tutti i giornalisti e la stampa che hanno sempre tenuto alta l’attenzione sulla vicenda”.