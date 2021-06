Bologna, Open day vaccinale: in due minuti chiuse le registrazioni. Da lunedì al via prenotazioni per operatori turismo

Si è chiuso in due minuti il servizio di registrazione - sul sito dell'Ausl di Bologna - per l'Open Day vaccinale in programma domani nell'hub predisposto all'interno del Palazzetto dello Sport di Calderara di Reno. Ne da notizia, sulla propria pagina Web, la stessa azienda sanitaria felsinea secondo cui, alle 8 erano state registrate 2.500 adesioni per la somministrazione di 500 dosi di vaccino Johnson&Johnson.

Le prime 500 persone in possesso dei requisiti - ossia essere over18 con medico di medicina generale nella Ausl di Bologna e ancora sprovvisti di un appuntamento in una sede vaccinale - riceveranno un sms di conferma con l'orario a cui presentarsi per ricevere la vaccinazione. A quanto appreso, i 500 messaggi sono già stati tuti spediti. Solo chi lo ha ricevuto, spiega potrà presentarsi preso l'hub di Calderara di Reno: i vaccini saranno iniettati dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19.

Lo scorso 2 giugno, alla fiera di Bologna, si era tenuto il primo 'Open Day' vaccinale in regione. Le lunghe file registrate sin dalle prime luci dell'alba - con tante persone giunte all'hub nella notte - avevano creato attimi di tensione e sollevato polemiche sulla gestione dell'evento.

Da lunedì i lavoratori e gli operatori del comparto turistico emiliano-romagnolo potranno registrarsi sul sito della Regione per aderire alla campagna di vaccinazione loro dedicata. E' quanto comunica la stessa Regione secondo cui i protagonisti del settore saranno poi contattati direttamente dalle Ausl e vaccinati negli hub e punti vaccinali delle aziende sanitarie. L'obiettivo, viene spiegato in una nota, è realizzare mille vaccinazioni al giorno per raggiungere il più velocemente possibile gli addetti delle strutture ricettive: il personale degli alberghi, delle strutture all'aria aperta, degli stabilimenti balneari - operatori del servizio di salvamento inclusi - degli impianti termali e dei parchi tematici.

"Iniziamo col piede giusto la stagione estiva - osserva nella nota l'assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini - mettendo al sicuro le categorie di operatori che sono state maggiormente colpite dall'emergenza Covid. È un primo passo necessario per dare fiducia ai tanti turisti che speriamo di rivedere presto nella nostra regione e per proteggere lavoratori che, per le loro mansioni, hanno maggiore contatto col pubblico. Una campagna che ci auguriamo possa essere estesa presto a tutti i settori dell'accoglienza".