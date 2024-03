Bologna: Pietro Grasso inaugura la mostra “Una vita contro la mafia”

le interviste a Pietro Grasso, Emma Petitti, Valentina Podestà, Alex Ciotti e Marco Severini

Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Giorgio Ambrosoli, Pio La Torre, Piersanti Mattarella, Giuseppe Impastato, Ninni Cassarà: sono solo alcuni dei “martiri di mafia” la cui storia è raccontata in “Una vita contro la mafia”. La mostra, allestita nell'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna, è stata realizzata dagli studenti dell’Istituto comprensivo di Rimini Einaudi-Molari in occasione della Settimana della Legalità. Ad inaugurarla l'ex presidente del Senato Pietro Grasso che per l'occasione ha raccontato un curioso aneddoto legato alla sua amicizia con Giovanni Falcone.

"Scintille di futuro viene da un momento della mia vita particolare - afferma Pietro Grasso - quello in cui Giovanni Falcone mi diede un accendino che mi disse di tenere e glielo avrei dovuto restituire se avessi ripreso a fumare. Naturalmente dopo le stragi non è stato più possibile, allora io quell'accendino lo tengo sempre con me, lo sfioro, lo accarezzo. Questo darà la scintilla per il futuro dei nostri giovani, delle future generazioni".

"Oggi con questa mostra - aggiunge Emma Petitti, presidente Assemblea Legislativa ER - realizzata dai ragazzi e le ragazze dell'Istituto comprensivo di Rimini Einaudi - Molari - mettiamo al centro proprio questo lavoro legato anche alla prevenzione, al lavoro educativo e formativo".

“Abbiamo realizzato questa mostra per parlare delle vittime di cui non si parla mai come le donne e gli uomini delle scorte – afferma Daniela Gravina, docente Einaudi-Molari - vogliamo lasciare un’impronta, piantare un seme nella coscienza dei nostri ragazzi perché crescano come cittadini”.

