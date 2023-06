Bologna: siglato accordo tra Emilia-Romagna e Inail su prevenzione infortuni e malattie professionali

Contrasto alle morti bianche, più prevenzione e vigilanza contro gli infortuni e le malattie professionali: Emilia-Romagna ed Inail insieme per rafforzare, attraverso la firma di un protocollo d'intesa, una collaborazione che mette a sistema azioni comuni, orientate principalmente alla formazione, informazione, assistenza, promozione della cultura della salute in scuole, imprese e uffici. L'accordo si muove nel solco tracciato dal Piano Regionale per la Prevenzione 2021 – 2025.

La Regione tra 2019 e 2022 – escluso il periodo Covid che ha visto un forte rallentamento delle attività economiche e di conseguenza la diminuzione degli infortuni – si posiziona comunque meglio rispetto alla media nazionale con un calo del 2%. Fondamentale è investire nella ricerca.

Prevenzione, controlli e vigilanza che restano una costante anche negli obiettivi di San Marino, dove nel 2022 – lo ricordiamo – si è registrata una netta flessione degli infortuni sul lavoro rispetto al 2021, con 333 denunce accolte dall'Iss, registrando purtroppo anche un incidente mortale.

Nel video le interviste a Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia-Romagna; Fabiola Ficola, Direttore Inail Emilia-Romagna e Vincenzo Colla, Assessore al Lavoro Regione Emilia-Romagna.