Bonafede: Senato boccia le due mozioni di sfiducia

L'Aula del Senato ha bocciato le due mozioni di sfiducia presentate dal centrodestra e da +Europa nei confronti del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. La prima mozione ha ottenuto 160 voti contrari, la seconda 158. Italia Viva ha votato contro. "Sono soddisfatto, ora al lavoro", ha commentato Bonafede.

Il Guardasigilli si è difeso in aula: "Su Di Matteo ampiamente sgomberati tutti gli pseudo-dubbi. Falsa l'immagine di un governo che avrebbe spalancato le porte delle carceri ai detenuti più pericolosi". Le scarcerazioni avvenute "in base a leggi in vigore da 50 anni". Sulle riforme di processo penale e Csm il "confronto nella maggioranza sarà costante e improntato a leale collaborazione". Anche Italia Viva ha votato contro la mozione: "Bisogna rifiutare la cultura del sospetto".