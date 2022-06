Brutta disavventura per una bambina di 5 anni, rimane incastrata nell'ascensore

Nella serata del 23 giugno i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Rimini sono intervenuti alla richiesta di soccorso da parte di una famiglia di turisti piemontesi. Arrivati all'hotel in Via Amerigo Vespucci dove alloggiavano, hanno trovato la figlia di 5 anni bloccata in ascensore con la manina incastrata nelle porte dell'impianto. I militari si sono subito mobilitati utilizzando una tonfa per aprire le porte; andata a buon fine l'operazione, la bimba visibilmente agitata e impaurita, è stata portata all'ospedale di Rimini per accertamenti. Sul posto anche i Vigili del fuoco e i sanitari del 118.