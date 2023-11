Calenda su manifestazione Dem: "Con Pd e M5s distanze ancora incolmabili"

Il giorno dopo la manifestazione dei Dem che ha riunito 50mila persone a piazza del Popolo, con i leader di Cinque Stelle, Verdi e Sinistra italiana, indicando la strada di una nuova fase per l'alternativa al governo Meloni, interviene il leader di Azione Carlo Calenda: “Con Pd e M5s – dice - ci sono distanze incolmabili non solo sulla giustizia. Ci sono anche transizione green e politica energetica, superbonus, politica estera, reddito di cittadinanza, spese per la difesa, gestione dei migranti e politica industriale”.

Intanto arriva l'assist di Scholz a Giorgia Meloni: "Giusto l'accordo con l'Albania – afferma - la migrazione irregolare deve essere ridotta. Ci sarà una stratta collaborazione con i paesi fuori dall'Ue".