Camera di Commercio: previsioni occupazione trimestre aprile-giugno 2022

La Camera di Commercio della Romagna mostra le previsioni occupazionali per il trimestre aprile-giugno 2022. Per la provincia di Rimini, l’indagine rileva 5.290 entrate previste nel mese di aprile e 24.250 nel secondo trimestre 2022, con una variazione sull’analogo periodo del 2021 di +15.010. I contratti previsti per le entrate nel mese di marzo riguardano per l’85% lavoratori dipendenti (tempo determinato, indeterminato, apprendisti e altri alle dipendenze) con due punti percentuali in meno rispetto al periodo precedente. Il restante 15% è riferito a lavoratori con forme contrattuali diverse.

Le entrate programmate nel trimestre ammontano a 2.930 per i servizi di alloggio e ristorazione e di 14.270 per i servizi turistici, che sono in forte aumento. Crescita anche nel Commercio e nelle attività di servizi alle persone. Nel mese di aprile, le previsioni di assunzioni per i giovani con meno di 30 anni riguardano il 28% dei casi (+3%), mentre solo il 5% delle entrate previste è destinato a personale laureato (-4% rispetto a marzo). Le assunzioni programmate di dirigenti, specialisti e tecnici riguardano l’8% del totale (-7%, lontano dalla media Italia del 20%, in calo di un punto). In 32 casi su 100 le imprese prevedono difficoltà a trovare i profili desiderati, specialmente nelle aree della logistica (49,7%).