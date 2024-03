Capitale della Cultura 2026: martedì a Roma la candidatura di Rimini e della Romagna

Presentazione, martedì prossimo a Roma, per la candidatura di Rimini e della Romagna a Capitale italiana della Cultura 2026.

Le audizioni delle dieci città in gara sono in programma lunedì e martedì nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura: si tratta dell'ultimo atto prima della designazione ufficiale prevista per il 29 di marzo.

Ogni città avrà a disposizione trenta minuti per presentare la propria candidatura, seguiti da ulteriori trenta minuti dedicati alle domande della Commissione.

Nel corso dell'audizione per Rimini prenderanno parola il sindaco Jamil Sadegholvaad, le due direttrici di candidatura Francesca Bertoglio e Cristina Carlini e l'assessore regionale alla Cultura Mauro Felicori. Tra gli interventi anche quello di Emmanuele Forlani, direttore della Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli. All'audizione, inoltre, parteciperanno i rappresentanti dei comuni romagnoli che hanno sottoscritto alla candidatura, cioè il sindaco di Ravenna Michele de Pascale, il sindaco di Faenza Massimo Isola, il sindaco di Lugo Davide Ranalli e gli assessori alla Cultura di Cesena e di Forlì Carlo Verona e Valerio Melandri.

"Ci apprestiamo a vivere la fase più emozionante di questo ormai lungo percorso, presentando al Paese cos'è Rimini oggi e quale strada ha scelto per il suo domani - osserva in una nota il sindaco della città romagnola Jamil Sadegholvaad - Ci presenteremo a Roma con la consapevolezza di aver lavorato non solo per vederci riconosciuto un titolo che crediamo la città si meriti, ma nella prospettiva di aver messo dei semi per far crescere la Rimini del futuro".