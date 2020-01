Capodanno: incidente su linea Trc a Rimini

Otto accessi in Pronto soccorso la notte di Capodanno in provincia di Rimini per abuso di alcol, uno per lo scoppio di un petardo, cinque per uso di droga e altrettanti incidenti lievi. A Cattolica una donna è ricorsa alle cure dei medici per lo scoppio di un botto ravvicinato: ne avrà per sette giorni.

Tra gli incidenti, il più grave verso le 2.30 lungo la linea del Trc, trasporto rapido di costa, inaugurato a fine novembre. Un uomo di origine straniera, probabilmente ubriaco, ha attraversato a piedi la corsia preferenziale per i bus Trc proprio mentre ne sopraggiungeva uno, affollato di turisti. Il conducente, appena visto il pedone ha frenato, ma l'uomo è stato comunque urtato a una spalla e si trova tuttora in Pronto soccorso. Altre tre persone a bordo del mezzo sono ricorse alle cure dei sanitari, tra queste una donna sulla sedia a rotelle.

Oltre 450 tra donne e uomini della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dell'Esercito Italiano e dei corpi di Polizia Locale in servizio per Capodanno a Rimini e provincia. A cominciare da piazzale Fellini a Rimini dove si è svolto il concerto del noto rapper Coez, in Piazza come Paradiso, Velvet, Slego, Baia degli Angeli, Cellophane e Barcellona e piazza Malatesta per il concerto dei Planet Funk. Forze dell'ordine in prima linea anche a Riccione in piazzale Ceccarini con l'Happy New Year firmato Radio Deejay condotto da Rudy Zerbi. I varchi per gli eventi sono stati presidiati da oltre 200 addetti alla sicurezza sotto il coordinamento delle forze dell'ordine.