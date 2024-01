Capodanno: potenziate le misure di sicurezza a Rimini

La Provincia di Rimini potenzia le misure di sicurezza per il Capodanno: con ben tre Comitati in Prefettura sono state definite le linee di coordinamento per le attività di ordine pubblico e controllo del territorio. Rafforzati i servizi di vigilanza, soprattutto nelle ore notturne nelle aree di maggiore afflusso. Il Ministero dell’Interno ha disposto l’invio di personale ad integrazione delle risorse già esistenti. Di rilievo, la predisposizione di una sala operativa che sarà allestita nella sala stampa del Comune di Rimini per tutta la serata, per garantire un’azione di coordinamento tra Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Municipale, 118 e organizzatori degli eventi.