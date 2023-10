Carambola a San Giovanni in Marignano, motociclisti in ospedale

Grave incidente nel primo pomeriggio di venerdì, a San Giovanni in Marignano dove un coppia a bordo di una moto è stata tamponata da un camioncino, in via Santa Maria. Ad innescare lo scontro – pare – la frenata improvvisa di un'auto che precedeva la moto e che non si è accorta del sinistro che è avvenuto alle sue spalle. La due ruote, una Benelli TRK, dopo essere stata colpita, ha terminato la propria corsa contro la segnaletica della corsia opposta. Ingenti i soccorsi del 118, giunti sul posto con due ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso. Dei due motociclisti coinvolti, la donna è stata trasportata in elicottero all’ospedale “Bufalini” di Cesena, mentre l’uomo è stato accompagnato in pronto soccorso da un'ambulanza. La Polizia locale si è occupata dei rilievi e la gestione del traffico.