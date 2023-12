Carcere per stalker recidivo: arrestato dopo ulteriori atti di persecuzione

Un 50enne residente a Rimini, già sottoposto a misure cautelari per stalking, è stato arrestato dai carabinieri di Miramare dopo aver continuato a tormentare la sua ex compagna. Nonostante le restrizioni, l’uomo ha atteso l’ex sotto casa, è entrato nella sua auto e ha cercato di costringerla a ritirare le denunce contro di lui. Ha anche cercato lo scontro con il nuovo compagno della donna, una 48enne riminese. Le sue azioni persecutorie, iniziate a marzo, hanno raggiunto il culmine ad agosto quando ha lanciato un coltello contro la donna nel suo locale. Dopo questo recente episodio, il giudice ha deciso che l’unico modo per prevenire ulteriori reati sia la prigione.