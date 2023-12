Caritas e Bcc a sostegno famiglie alluvionate Emilia-Romagna: attivato programma di microcredito sociale

È attivo da qualche giorno il programma di Microcredito sociale a favore della popolazione dell'Emilia Romagna. Lo scopo è la concessione di prestiti di piccola entità a singoli e famiglie, al fine di sostenere la ripresa di quanti si trovano ancora in condizioni di disagio a causa delle conseguenze dell'alluvione che ha colpito la regione dell'Emilia-Romagna nel maggio 2023.

A siglare l'accordo sono stati: la Conferenza Episcopale Regionale dell'Emilia-Romagna, la Caritas Italiana, la Delegazione regionale delle Caritas dell'Emilia-Romagna, la Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell'Emilia-Romagna, in rappresentanza e per conto di tutte le Banche di Credito Cooperativo (Bcc) associate, la Bcc ravennate forlivese e imolese in qualità di banca depositaria e la Fondazione San Matteo Apostolo. Grazie ad un contributo complessivo di cinquecentomila euro da parte di Caritas Italiana, sarà possibile erogare microfinanziamenti a rimborso rateale di cinquemila euro, per far fronte all'acquisto di beni o servizi necessari al soddisfacimento di bisogni primari.

Ad interfacciarsi con i potenziali beneficiari del programma di microcredito saranno sin da subito le singole Caritas diocesane.