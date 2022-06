Caro gasolio: a Rimini i pescherecci sono ancora fermi

A Rimini i pescherecci continuano a essere fermi e lo saranno almeno fino a lunedì: in questi giorni la cooperativa Lavoratori del mare, che raccoglie la stragrande maggioranza dei pescatori riminesi, spera di avere risposte dal governo sugli interventi per fronteggiare il caro gasolio per tornare in mare anche perché, con l'inizio della stagione estiva, la richiesta di pesce per mercati e ristoranti cresce moltissimo. A Rimini non si sono registrati toni accesi come in altre marinerie italiane, anzi ci sono state delle tensioni con i colleghi vicini marchigiani, più oltranzisti, tanto che il Comune ha scritto alla ministra dell'Interno Lamorgese per segnarle il rischio di possibili disordini e violenze. Come riporta l'edizione locale del Resto del Carlino, il mercato ittico all'ingrosso di via Sinistra del Porto continua a rimanere chiuso vista la totale assenza di pesce da battere all'asta. Il mercato coperto di via Castelfidardo, invece è aperto, ma funziona a ritmo molto più ridotto del solito. Ieri erano aperti una quindicina di banchi sui cinquanta abituali.