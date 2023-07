Caronte è arrivato: caldo estremo fino a mercoledì

Caronte è arrivato e si appresta a battere tutti i record. La nuova ondata di caldo africano è pronta a portare i suoi effetti sulla penisola, annunciano gli esperti, con temperature estreme in alcune aree. Come in Sardegna nel cui territorio, secondo i meteorologi, saranno toccati addirittura i 48 gradi martedì, nelle zone interne meridionali.

In questi giorni il sole splenderà quasi ovunque, facendo innalzare i valori a livelli eccezionali per il periodo. Per domenica 15 luglio caldo intenso nel centro Italia, fino a 38 gradi. Altro picco sarà raggiunto a Roma con i 41 previsti lunedì. L'escalation continuerà, probabilmente, fino a mercoledì 19 luglio.

In questi giorni bollenti a Rimini è boom di presenze negli hotel. Per il weekend, spiega la presidente di Federalberghi, Patrizia Rinaldis, “siamo stati persi d'assalto”. Tra i visitatori ci sono sia italiani che stranieri. Rinaldis riconosce le difficoltà del periodo: pesa, sostiene, anche un “terrorismo mediatico” su inflazione, tassi dei mutui in aumento e simili. Ma ci sono tutti gli elementi per parlare di una situazione “in ripresa”. “I conti li faremo alla fine – sottolinea la presidente Federalberghi – ma Rimini resta una delle località più richieste”.

Nel servizio le voci dei turisti