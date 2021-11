Casi Covid-19 a scuola in Emilia Romagna: cambiano dad e quarantena per i non vaccinati

Ridurre gli automatismi che hanno condotto alla didattica a distanza, e questo grazie alla presenza di un numero sempre maggiore di vaccinati e all’utilizzo esteso del tracciamento. È questa la prospettiva verso la quale si indirizzano le nuove norme entrate in vigore in Emilia-Romagna. Il documento, redatto dai Ministeri alla Salute e all'Istruzione, prevede scenari differenti a seconda dell'età dei bambini e dell'ordine di scuola, oltre che regole differenti a seconda che il contagio parta da studenti o adulti.

“Queste nuove indicazioni tengono conto di uno scenario che è profondamente cambiato rispetto a un anno fa - commenta l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini. Il ministero riconosce che la durata della quarantena per i vaccinati sia più breve e che solo chi non è vaccinato debba seguire la didattica a distanza.



Fondamentale sarà la tempestività dei tamponi. Le principali novità prevedono che non si passi alla Dad nel caso ci sia uno solo positivo in classe, se i positivi sono due, si continua in presenza solo per vaccinati e guariti negli ultimi sei mesi, per gli altri Dad. Quarantena per tutti con più di tre casi, ma con quarantena di 7 giorni per i vaccinati e i guariti, di 10 per gli altri.