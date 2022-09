Catania: donna con utero trapiantato partorisce bimba

È nata, all'ospedale Cannizzaro di Catania, Alessandra, figlia della donna che ha ricevuto il primo trapianto di utero realizzato in Italia. Si tratta del primo parto di questo tipo nel nostro Paese e il sesto caso al mondo. La piccola è nata prematura alla 34esima settimana di gravidanza e pesa 1,7 kg. Madre e figlia sono ancora ricoverate in ospedale, la donna si è commossa nel vedere la bambina che le è stata mostrata in fotografia. Le loro condizioni sono definite "stabili" dai medici. La 31enne, era nata priva di utero a causa di una rata patologia congenita, la sindrome di Rokitansky. La donatrice è una 37enne, già madre, deceduta per un improvviso arresto cardiaco e che aveva espresso in vita il 'consenso' al momento del rinnovo della carta d'identità. I genitori della piccola Alessandra hanno deciso di dare alla neonata il nome della donna donatrice. "E' un risultato straordinario" commenta Massimo Cardillo, direttore del Centro nazionale trapianti (Cnt).