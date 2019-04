Cattolica: cenare a 50 metri d'altezza, ora si può

Nel tardo pomeriggio di ieri, al termine del test compiuto da una squadra di Vigili del fuoco equipaggiata con autoscala, è arrivato il via libera da parte della Commissione provinciale della sicurezza per “Dinner in the sky”. L'attrazione avrebbe dovuto inaugurare a Pasqua, ma il taglio del nastro è stato rinviato a causa di un intoppo burocratico.

La piattaforma agganciata ad una gru ha finalmente spiccato il volo, portando i primi fortunati commensali a brindare a 50 metri d’altezza, con il panorama mozzafiato dell’Adriatico che si perde a vista d’occhio. Un formati che ha già tenuto con il naso all’insù il pubblico delle grandi capitali del mondo. “Dinner in the sky” resterà in città fino al 12 maggio.