Cattolica: ignoti imbrattano la facciata del Comune, appena rinnovata

"Ognuno di noi ha diritto di esprimere le proprie idee ma farlo imbrattando i muri della casa comunale appena rimessa a nuovo con soldi pubblici è un gesto che fa perdere ogni valore a quello che si voleva dire". Poche parole nel commento sul social del sindaco uscente di Cattolica, Mariano Gennari, per l'atto compiuto nella notte da parte di vandali. Hanno utilizzato degli spray neri per ribadire il loro 'No' al green pass, prendendosela con la facciata di Palazzo Mancini. Qualche errore di ortografia, ma non rilevante per l'identificazione degli autori. intanto i Carabinieri sono giunti sul posto per acquisire le immagini delle telecamere e risalire all'autore o autori. Al momento non è dato saperlo. Intanto gli operai stanno provvedendo a ricoprire le scritte.