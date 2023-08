Cavallette su tutta la Riviera: la colpa è del garbino

Nel video l'intervista a Tommaso Frassineti, Adriatic Village

Le spiagge della Riviera assediate dalle cavallette: già tutto passato, ma la colpa sarebbe del garbino, il vento caldo. Un fenomeno improvviso ma passeggero, durato un giorno appena. Chi è stato in spiaggia però se n'è accorto e ha anche fotografato e ripreso le ospiti indesiderate: le cavallette, tante, tra i lettini e gli ombrelloni, proprio nel giorno in cui l'ultimo campionamento delle acque marine certificava che la Riviera è tutta balneabile. Confermati i dati positivi del mare lungo la costa, dal ferrarese a Cattolica, già registrati in giugno. E le cavallette dunque? Qualcuno, ironicamente, ha evocato le piaghe bibliche: dopo l'alluvione e le trombe d'aria mancavano giusto le cavallette. Certo la sorpresa, da parte dei bagnanti, non è mancata. Gli esperti rassicurano, nessun allarmismo, è un fenomeno ciclico, legato anche a caldo e siccità. Vengono trasportate da raffiche molto forti di vento, ma finora erano state segnalate solo nelle valli del Savio e del Bidente.

