Cdm: 750 mld alle imprese. Scuola, se non si torna in classe a maggio, orale maturità on line

Raggiunta l'intesa sul pacchetto liquidità da dare alle imprese: 750 miliardi di euro, circa 400 miliardi in più rispetto ai 350 già previsti nel decreto 'Cura Italia'. Il Consiglio dei Ministri dà anche il via libera al decreto sulla scuola che contiene importanti novità: se non si tornerà in classe entro il 18 maggio salterà l'esame di terza media che verrà sostituito con una valutazione del Consiglio di classe, mentre per la Maturità ci sarebbe solo un esame orale online; gli alunni delle altre classi verranno tutti promossi; saranno assunti 4.500 professori che andranno a coprire i posti resi vacanti da 'Quota 100'.