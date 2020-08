Cdm: via libera al Dl agosto, misure per 100 miliardi

Con il dl agosto abbiamo approvato 'misure significative: ringrazio tutti i ministri, i capi delegazione e le forze maggioranza per il proficuo confronto e lavoro svolto'. Così il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa dopo il via libera del Cdm al dl agosto, ricordando come le misure stanziate dal governo arrivano a 100 miliardi. In Cdm sono state concordate anche 'nuove misure del dpcm che sarà in vigore dal 10 agosto al 7 settembre' con la proroga delle 'misure precauzionali minime'.