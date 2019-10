Centro Destra scende in piazza mentre alla Leopolda nasce Italia Viva

Sentiamo Matteo Renzi

Piazza San Giovanni a Roma invasa dal centrodestra in una manifestazione contro il governo. Oltre alle bandiere tricolori i manifestanti hanno quelle dei singoli partiti che partecipano, quindi di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. Il leader della Lega, Salvini è uscito sul palco per un breve saluto alla folla che lo ha ricambiato con l'urlo ritmato "Matteo, Matteo". A Firenze invece è in corso la decima Leopolda con la presentazione del Family Act da parte del ministro della Famiglia e Pari opportunità Elena Bonetti. Alla kermesse anche Boschi, per la quale il Pd sta diventando il partito delle tasse, e la titolare dell'Agricoltura Bellanova che dice: "Italia viva ha contribuito a migliorare le proposte nella legge di bilancio, siamo quelli che richiamano tutti al rigore e al rispetto delle intese sottoscritte". Nel pomeriggio la presentazione del simbolo scelto con un voto online e il battesimo del partito di Matteo Renzi.

