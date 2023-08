Cerca lavoro come tata: "200 euro l'ora se ti vesti sexy"

Una paga da 200 euro all'ora per fare le pulizie in abiti sexy. È la proposta di lavoro che si è sentita fare una ragazza di 24 anni di Sassuolo in provincia di Modena che, dopo uno scambio di messaggi con il presunto datore di lavoro, ha denunciato la vicenda ai carabinieri. A rendere pubblica la vicenda, riportata dalla Gazzetta di Modena, è stato il padre della ragazza che ha pubblicato sui social gli screenshot della conversazione avvenuta via chat. L'approccio è cominciato da una normalissima offerta di lavoro come babysitter: dal dialogo che ne è seguito l'interlocutore (spacciandosi per una ragazza che aveva in precedenza lavorato per lo stesso datore di lavoro) le propone un lavoro per le pulizie, per un paio d'ore, due volte alla settimana. "Si parte da 10 euro l'ora - si legge nei messaggi - poi se a te interessa guadagnare di più c'è la possibilità di farti guardare mentre pulisci e lì fai te il prezzo. Dipende da come vai vestita. E riesci anche in un'ora a prendere 200 euro". "Mia figlia - spiega il padre della giovane al giornale - ha capito tutto subito, ma cosa può accadere se viene contattata una ragazzina che ha bisogno di soldi e che ingenuamente accetta? Bisogna che chi fa cose del genere venga individuato e fermato dalle forze dell'ordine. È troppo pericoloso".