Cesena, 30enne tenta di adescare bambino con la promessa di una pizza

"Vieni con me, ti porto a mangiare la pizza": con questo espediente un magrebino tra i 30 e i 35 anni avrebbe tentato di adescare un bambino di circa 4 anni in piazza della Libertà a Cesena. A darne notizia il sito Cesena Today. Secondo quanto ricostruito, nella serata di venerdì, mentre la piazza era piene di famiglie e bambini intenti a giocare, un giovane, ben vestito e con un borsello, avrebbe cerato di far allontanare un bambino con la promessa di prendergli della pizza: la mamma del piccolo si è subito accorta di quanto stava accadendo ed è riuscita ad allertare una pattuglia di Carabinieri che era di passaggio in centro.

Il magrebino è stato fermato e portato in caserma. Secondo alcuni testimoni ci sarebbe stato anche un altro tentativo di adescamento nei confronti di un bambino un po' più grande, di circa sette anni.