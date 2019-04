Cesena: in sala operatoria a bordo di mini auto elettriche telecomandate

Due automobiline elettriche telecomandate porteranno i bambini fino alla sala operatoria. Insieme a tanti giocattoli, è questo il contenuto della donazione a favore dell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria dell’ospedale Bufalini di Cesena da parte del Consorzio Revisioni Cesenate, Idea–Coop Gambettola e Associazione ‘Qualcosa di grande per i piccoli’ che hanno deciso di devolvere il ricavato dell’iniziativa solidale “Mettiamoci il cuore” organizzata a Gambettola a dicembre. Obiettivo della donazione, per un valore di circa 1200 euro, sostenere il progetto di umanizzazione delle aree pediatriche dell’ospedale Bufalini aiutando così i bambini ricoverati e i loro familiari ad affrontare con minor angoscia le cure e gli interventi chirurgici.

Se in sala operatoria ci si arriva a bordo di una mini auto elettrica telecomandata, anche un momento di ansia per i piccoli degenti può trasformarsi in un gioco. La consegna ufficiale della donazione è avvenuta questa mattina nel reparto di Otorinolaringoiatria, alla presenza di Barbara Salotti e Carlo Bisacchi di Idea-Coop Gambettola (presiedente è Paola Bissoni), Giorgio Nuraghi presidente del Consorzio Revisioni Cesenate, Davide Vitali, Paola Vitali e Grazia Gori, rispettivamente presidente, vice presidente e segretaria dell’Associazione Qualcosa di Grande per i piccoli, di Elisabetta Montesi, responsabile Fundraising dell’Ausl, della coordinatrice infermieristica del reparto Rossella Bravaccini insieme al dottor Marco Limarzi e a diversi medici e infermieri.

Con l’Azienda USL riconoscente per questa generosa donazione.