Cesenatico: incidente per due motociclisti, ricoverati in condizioni gravi

Incidente grave avvenuto ieri sera a Cesenatico sulla statale Adriatica, all'altezza del supermercato Famila. Secondo quanto ricostruito dal Corriere Romagna un uomo e una donna che viaggiavano a bordo di una Kawasaki, in direzione Ravenna, sarebbero finiti in un fosso per evitare l'impatto con un un'auto che li precedeva, per poi rimbalzare sull'asfalto. Dopo l'impatto la vettura non si sarebbe fermata. Riscontrate ferite gravissime nei due motociclisti, che hanno richiesto al 118, intervenuto con due ambulanze e due auto medicalizzate, il trasporto all'ospedale Bufalini di Cesena. Ai due sono stati riscontrati traumi toracici e cranici. Per i rilievi è intervenuta la Polizia Stradale.