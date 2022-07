Nelle notti di mercoledì 6 e giovedì 7 luglio, dalle 22 alle 6 verranno chiusi in modalità alternata i caselli dell'autostrada A14 di Rimini Sud e di Cattolica, sia in entrata che in uscita.

Le alternative

per uscita/entrata di Cattolica: Riccione o Pesaro

per uscita/entrata di Rimini sud: Rimini nord o Riccione