Cinghiate e colpi di casco in spiaggia a Pesaro

Un pestaggio a suon di cinghiate e colpi di casco da motocicletta usati come armi davanti a decine di bagnanti esterrefatti e spaventati su una spiaggia nella zona di Sottomonte a Pesaro. L'attacco, avvenuto sabato pomeriggio, è durato pochi minuti ma ha lasciato alcuni feriti, riferisce oggi Il Messaggero. Protagonisti tre giovani, tra i 23 e i 24 anni, che sono arrivati in spiaggia a colpo sicuro con caschi e cinture in mano. Una spedizione punitiva per colpire altri due ragazzi, italiani, di origini sudamericane. La lite, a quanto si è appreso, era scoppiata in realtà la sera prima per alcuni apprezzamenti non graditi ad una ragazza amica dei tre. Il primo a intervenire durante l'aggressione è stato il titolare dello stabilimento "Bagni Due Palme" insieme ad alcuni addetti: sono riusciti a dividere i cinque ragazzi, aggressori e aggrediti sono fuggiti prima dell'arrivo dei carabinieri, qualcuno addirittura sanguinante. "Sembrava gente abituata a picchiare" racconta il titolare Riccardo Pascucci. Tre ragazzi sono finti in ospedale con prognosi di 10 giorni ciascuno. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Pesaro che hanno già sentito varie testimonianze.