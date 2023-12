Coltivazione domestica della cannabis, Marco Cappato: "A Giorgia Meloni diciamo basta con questo tragico errore"

Nel video l'intervista a Marco Cappato, tesoriere Associazione Luca Coscioni

Ieri a Palazzo Chigi l’incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, che stava compiendo una missione in Italia. Si è fatto il punto sui dossier di attualità internazionale ed europea, Ucraina e Medio Oriente, ma si è parlato anche del vertice dei Balcani del 13 dicembre e del Consiglio Europeo del 14 e 15 dicembre prossimi. Stamane a Montecitorio flash mob di "Meglio Legale" che sta raccogliendo le firme per “Io coltivo”, proposta di legge d’iniziativa popolare per la coltivazione domestica della cannabis. Inizialmente le forze dell’ordine hanno impedito l’ingresso nella piazza, poi sono stati fatti entrare, con loro c'erano anche deputati di +Europa.

