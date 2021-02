Completata la squadra del governo Draghi: 39 sottosegretari e 6 viceministri

Benedetto Della Vedova

Mentre il governo Draghi conferma i provvedimenti restrittivi fino a dopo Pasqua, si completa la squadra dell'esecutivo con le nomine di sottosegretari e viceministri. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha confermato che il nuovo Dpcm anti-Covid sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, dunque dopo Pasqua, ma che “non ci sono le condizioni epidemiologiche – ha aggiunto – per abbassare le misure di contrasto alla pandemia. Siamo all'ultimo miglio – ha concluso – e non possiamo abbassare la guardia”. Intanto il governo Draghi ha completato la propria squadra con la nomina di 39 sottosegretari e di 6 viceministri. Difficile la ripartizione tra le diverse forze che compongono la maggioranza, alcune scelte hanno sollevato discussioni.









11 i Sottosegretari per il M5S, che piazza bandiere importanti al ministero dell'Economia con Laura Castelli, all'Interno con Carlo Sibilia e alla Farnesina con Manlio Di Stefano. E a proposito di Farnesina, lascia Ivan Scalfarotto, Italia Viva, che va all'Interno, ma torna Benedetto Della Vedova, +Europa. 9 i rappresentanti della Lega, Nicola Molteni torna all'Interno e Lucia Borgonzoni, già avversaria di Bonaccini alle ultime elezioni in Emilia Romagna, approda alla Cultura. L'altra rappresentante di Italia Viva, Teresa Bellanova, lascia il governo Conte 2 da ministra e si ritrova vice ministra alle Infrastrutture e Trasporti. Forza Italia conquista Editoria e Giustizia, ma anche Difesa, con Giorgio Mulè. Sei i posti per il Partito Democratico, che piazza Amendola alla presidenza del Consiglio con delega agli Affari Europei, mentre a Franco Gabrielli, già capo della Polizia, cui va la delega ai Servizi.