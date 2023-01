Comuni: sindaco Ricci, a Pesaro "nessuno condono"

"A Pesaro non applicheremo le sanatorie e i condoni del Governo, ma aiuteremo chi è realmente in difficoltà". Lo annuncia il sindaco Matteo Ricci a proposito della possibilità di annullare i debiti tributari fino a mille euro di Imu, Tari e multe nel periodo 2000-2015. "Non abbiamo intenzione di applicare la norma che salvaguarda i pesaresi morosi sul fronte dei tributi locali, e non faremo nessun condono - ribadisce Ricci -. Non premiamo i furbi a vantaggio degli onesti, ma aiutiamo chi è davvero in difficoltà economica. Un esempio? I 500mila euro messi a disposizione delle famiglie in difficoltà economiche, nella seconda metà del 2022, per ottenere lo sconto del 75% sulla tassa rifiuti". la misura verrà invece applicata dagli altri Comuni capoluogo delle Marche.