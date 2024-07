Con i go kart rubati vanno per strada da Miramare a Bellaria

Rubano 6 go kart e li usano per sfrecciare tra le strade da Miramare a Bellaria. È la goliardata che rischia di costare caro ad altrettanti ragazzi che sono ora ricercati dagli inquirenti che stanno visionando le telecamere di sorveglianza. I mezzi sono stati rubati da una pista di Miramare, messi in strada e accesi: tanti i video sul web, al setaccio delle forze di polizia, di automobilisti increduli che si sono visti sorpassare dai go kart.

Secondo quanto emerso i mezzi sono stati poi abbandonati e gli autori del raid automobilistico spariti nel nulla. Due dei go kart sono stati ritrovati a Igea, nell'area di sosta di via Dossetti, regolarmente parcheggiati negli stalli per le auto, altri due nel parcheggio davanti alla stazione ferroviaria sempre a Igea e un quinto poco distante.