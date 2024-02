Con un chilo di “fumo” in A14, fermato per guida spericolata e senza patente

Dopo aver compiuto manovre pericolose e sorpassi azzardati nella corsia sud dell'A14, è stato fermato dalla Polizia di Forlì al casello di Cesena. Protagonista un uomo, residente a Gabicce, già noto per uso di stupefacenti e guida sotto l'effetto degli stessi e, si è poi appreso, con la patente ritirata. Apparso subito nervoso, la polizia ha scoperto ben presto il perché: la perquisizione dell'auto ha permesso di ritrovare due panetti e dieci involucri di hashish per un peso complessivo di poco più di un chilo. Il fermato aveva inoltre con sé 3.300 euro in contanti di dubbia provenienza. Al termine delle verifiche del caso per l'uomo è scattato l'arresto con l'accusa di detenzione di stupefacente, che una volta lanciato sulle piazze di spaccio avrebbe potuto fruttare fino a 10mila euro. Tutto sequestrato, così come soldi e telefono cellulare.