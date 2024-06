Coniugi uccisi a Fano, il figlio confessa gli omicidi

È stato fermato nella notte e portato in carcere, a Villa Fastiggi, per omicidio plurimo aggravato dalla crudeltà, Luca Ricci, 50enne che, dopo 16 ore di interrogatorio, ha confessato di aver ucciso entrambi i genitori nella villetta dove abitavano in via Fanella 127 a Fano. La loro casa era stata venduta all’asta per coprire i debiti di quel figlio che abitava sopra a loro.

Ieri mattina l'uomo aveva strangolato la madre Luisa Marconi, 70 anni, e colpito a martellate il padre Giuseppe Ricci, 75 anni. Poi l'assassino avrebbe gettato il martello in un pozzetto del giardino ed è tornato a dormire al piano di sopra dove stava dormendo il figlio 18enne. Dopo aver portato il figlio a scuola per i corsi di recupero, il 50enne sarebbe tornata a casa dove ha lanciato l'allarme alla polizia: "i miei genitori non rispondono e la porta è chiusa".

Il 50enne, separato, padre di due figli, ha ammesso tutto davanti alla procuratrice Maria Letizia Fucci e alla Squadra Mobile: ha ucciso perché i genitori non volevano dargli altri soldi dopo che aveva fatto perdere loro la casa per i suoi debiti.