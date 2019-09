Conte a Bologna: "dazi Usa farebbero molto male all'Italia"

I dazi di Trump rischiano di compromettere le esportazioni di Parmigiano negli Stati Uniti, anche fino al 90%. L'allarme arriva dal Villaggio Coldiretti di Bologna dove questa mattina sono arrivati migliaia di allevatori, casari, stagionatori, gastronomi e consumatori insieme a mucche, caldaia e zangole per difendere Parmigiano Reggiano e Grana Padano, entrambi minacciati dai dazi Usa che potrebbero essere autorizzati il prossimo 30 settembre dal Wto.



La decisione degli Stati Uniti di applicare dazi a prodotti Ue 'farebbe molto male all'Italia', ha detto il premier Conte dal palco del Villaggio Coldiretti a Bologna per il Parmigiano Day.

'Siamo in un quadro di negoziato in cui gli Usa difendono i loro interessi nazionali e come sempre anche noi. Quindi non è facile intervenire a far pesare specifiche considerazioni, ma ce la metterò tutta', ha aggiunto.