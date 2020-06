Conte apre gli Stati Generali: "Investire in bellezza"

'Modernizzazione del Paese. Transizione ecologica. Inclusione sociale, territoriale e di genere'. Sono le 'linee strategiche' indicate dal premier Conte per il piano di rilancio dell'Italia aprendo gli Stati generali. 'Stiamo lavorando per avere una Pubblica amministrazione più efficiente, digitalizzata. Dobbiamo assicurare che le tecnologie digitali possano incrementare la produttività dell'economia e l'innovazione', aggiunge, definendo il Recovery Fund 'fondamentale per la ripartenza Ue: sfida comune o progetto europeo compromesso'. Per la presidente della Commissione von der Leyen, 'Next generation EU può aiutare l'Italia, sta a voi attuarlo'. Lagarde avverte: 'Non sprecare la crisi, la Bce farà la sua parte'. Gentiloni garantisce che sono 'finite le condizionalità imposte dall'alto'. Nel pomeriggio il governatore della Banda d'Italia Visco.