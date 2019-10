Conte: "L'Italia sia traino per una 'stretta di mano' tra economia ed ecologia"

L'intervento di Giuseppe Conte

L'Italia, in materia di green economy e nella promozione di misure per l'economia circolare e vuole essere protagonista di un'inversione di marcia. Può fungere da traino per l'intera comunità europea, con la scommessa di una 'stretta di mano' tra economia e ecologia. Parola del premier Giuseppe Conte, che intervenendo ad un evento ricorda che l'Italia ha scelto la strada di ridurre a zero le emissioni dannose per il clima, e che il clima è tra le sfide in cui serve un multilateralismo a livello europeo. Proprio oggi approda in consiglio dei ministri il decreto clima: eco-bonus anche per le moto e incentivi per la vendita di prodotti sfusi. Conte richiama il recente vertice Onu sul clima e guarda all'impegno di sostanza delle giovani generazioni, “che non va disatteso”.

