Conte: "Predisponiamoci a festività sobrie, occorre buon senso"

Dalla nostra corrispondente Francesca Biliotti

Arrivare in prossimità del Natale e capire come dosare i provvedimenti. Così il presidente del Consiglio intervenendo all'assemblea dell'Anci: “Certo serve buon senso – ha aggiunto Conte – predisponiamoci sin d'ora a festività più sobrie”. Sulla richiesta delle Regioni di rivedere i parametri per stabilire le zone di rischio, il ministro per gli Affari Regionali Boccia ha escluso di rivederli prima del 3 dicembre, quando scadrà l'ultimo Dpcm in vigore, e tra l'altro non esclude che possano esserci altre Regioni rosse, sulla base dei dati del monitoraggio, come già accaduto per l'Abruzzo.





I pazienti Covid ora occupano il 42% dei posti in terapia intensiva, 12% in più della soglia critica. Dopo alcuni giorni di picco, calano i decessi, 653 in un giorno, cento meno di ieri (47.870 totali), per un incremento sui casi totali di 36.176 (oltre 250mila tamponi). 42 in più le terapie intensive (3.712 totali). Nell'ultimo mese in Italia sono morte 11.254 persone. In Emilia Romagna, dove verranno eseguiti tamponi rapidi anche negli ambulatori di medicina generale e dei pediatri, grazie all'accordo siglato da Regione e associazioni di categoria, sono 2.160 i nuovi positivi, con 986 asintomatici, su quasi 19mila tamponi (18.930); stabili le terapie intensive, ma sono 50 i nuovi decessi, 5 anche a Rimini, si tratta di tre donne di oltre 90 anni e di due uomini di 78; qui i casi in più sono 167, 78 con sintomi. Nelle Marche 667 nuovi positivi, 168 a Pesaro Urbino. E' allarme in Svizzera, con le terapie intensive piene, ma anche in Russia si registra un nuovo picco di decessi, 463 in un giorno, e di nuovi contagi, 23.610. Negli Stati Uniti il numero delle vittime ha superato quota 250mila, mentre i contagiati sono oltre 11 milioni.

Nel video l'intervento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte all'assemblea Anci