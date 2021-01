Continua lo stato di allerta in Emilia-Romagna, fenomeni in esaurimento nella pianura romagnola

Nuova allerta arancione fino alla mezzanotte di domani in Emilia-Romagna. Per domenica 24 gennaio il quadro meteo segnala deboli precipitazioni sulla fascia costiera e sul settore appenninico centro-orientale, nevose sopra quota 1000 metri. I fenomeni saranno in temporaneo esaurimento nelle ore serali. I venti sono ancora sostenuti ma sotto la soglia di allerta sulle aree del crinale appenninico al mattino, in attenuazione nel corso della giornata. Ad essere interessate dai fenomeni saranno soprattutto le pianure bolognesi, modenesi e reggiane. Sotto osservazione i Bacini dei fiumi Enza, Secchia, Panaro e Reno.