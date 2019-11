Continuano le iniziative delle 'sardine': pienone a Modena, domenica saranno a Rimini

Nel video l'intervista al segretario della Cgil Maurizio Landini proprio al termine dell'incontro col presidente Mattarella

Mentre Matteo Salvini, leader della Lega, continua a girare per l'Emilia-Romagna in vista delle elezioni regionali di gennaio, il movimento cosiddetto delle 'sardine' ha concesso il bis dopo la manifestazione di giovedì a Bologna, e lo accoglie a Modena con un altro flash mob, in piazza Grande, che ha raccolto settemila persone circa. Domenica nuova iniziativa a Rimini. Questa sera primo confronto televisivo tra i due candidati, Borgonzoni e Bonaccini. Contro l'ex ministro dell'Interno inoltre, piovono querele: prima da Ilaria Cucchi, che lo ha sentito dire che “la droga fa male”, anche all'indomani della sentenza di condanna per due carabinieri che hanno ucciso di botte il fratello, poi dalla Procura di Agrigento Salvini apprende di essere indagato per il caso Open Arms, per sequestro di persona e omissioni di atti d'ufficio. La nave rimase ferma davanti a Lampedusa 20 giorni, con 164 migranti. “Ho difeso i confini, inizio a essere stufo”, è stato il primo commento di Salvini. Sempre caldo il fronte dell'ex Ilva, il ministro dell'Economia Gultieri dice che non chiuderà, ed anche il presidente della Repubblica Mattarella era intervenuto, dopo aver incontrato i sindacati, per dire che si tratta di un “problema nazionale”. La Procura di Milano intanto indaga per distrazione di beni da fallimento, e la Finanza che effettua perquisizioni negli uffici milanesi di Arcelor Mittal.

Nel video l'intervista a Maurizio Landini, segretario generale Cgil, al termine dell'incontro col presidente della Repubblica Mattarella